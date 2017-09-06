Ольга Молчанова: Дна кризиса мы достигли

Сегодня в ходе пресс-конференции об итогах экономического развития Новосибирской области министр экономического развития региона Ольга Молчанова, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что регион, как и вся Россия, постепенно выходит из кризиса.

6 сентября в Новосибирске прошла пресс-конференция заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Ольги Молчановой, посвященная итогам социально-экономического развития региона с начала 2017 года. В ходе мероприятия журналисты задали ей вопрос о том, в какой точке кризиса сейчас находится Россия и Новосибирская область, и чего жителям региона ждать в ближайшем будущем.

«Спад был довольно резким. Восстановление идет достаточно медленно. Дна кризиса мы достигли. Теперь идет постепенное очень медленное восстановление», — ответила Ольга Молчанова. По словам министра, для того чтобы Россия вышла на более высокие темпы экономического развития, необходима структурная перестройка экономики.

Также Ольга Молчанова отметила, что этого невозможно добиться на уровне одного субъекта РФ, поскольку необходимы меры федерального уровня. По ее информации, правительство России сейчас работает над этим, но еще не довело до регионов окончательный вариант своего решения. При этом отмечается, что темпы восстановления экономики страны будут очень сдержанными.

Однако, как сказала Ольга Молчанова, структура экономики Новосибирской области соответствует современным требованиям, поэтому регион и в текущих условиях может наращивать производство и реализацию продукции, особенно при условии наличия инвестиций.

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