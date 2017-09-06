Власти Алтайского края поддержат кластер аграрного машиностроения

Находящийся в Павловском районе Алтайского края кластер аграрного машиностроения продолжит получать господдержку. На это указал губернатор Александр Карлин в ходе посещения предприятий аграрного машиностроения.



Губернатор Алтайского края Александр Карлин 5 сентября посетил алтайский кластер аграрного машиностроения в Павловском районе. Он уверил предпринимателей, что их производства будут поддерживаться так же, как и раньше. Так, завод «СДСМ» на протяжении уже трех лет получает господдержку. В этом году завод получил грант на 600 тыс. рублей для реализации инновационного проекта «Снегоуборщик шнекороторный механический СШМ-2,0». Теперь предприятие планирует строительство производственного цеха в селе Павловск. Плановый объем производства на 2017 год — 870 единиц техники общей стоимостью 30 млн. рублей.

Еще более масштабные инвестиционные проекты реализует Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, созданный на базе Павловского ремонтного завода. Здесь с 2006 года налажен серийный выпуск тяжелых борон Veles, а в 2008 году производство было увеличено в три раза. Сейчас по объемам производства зубовых и пружинных борон предприятие является ведущим в России.

Пресс-служба администрации Алтайского края передает, что губернатор остался доволен результатами работы по поддержке предприятий, темпы развития которых он назвал впечатляющими. Он также подчеркнул, что с каждым годом в Алтайском крае все больше работает отечественной техники.

«Сегодня отрасль аграрного машиностроения в Алтайском крае демонстрирует самые высокие среди всех отраслей промышленности темпы роста. Мы решаем двойную задачу: с одной стороны, развиваем нашу промышленность, создаем новые рабочие места. С другой стороны — мы уходим от импортозависимости», — подытожил Александр Карлин.

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