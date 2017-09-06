Правоохранители выяснили, кому принадлежал сгоревший во дворе многоэтажного дома в Кемерове автомобиль. Владельцем оказался спортивный директор футбольного клуба.

Вчера ряд кемеровских СМИ сообщил о сгоревшем дорогостоящем автомобиле Land Rover Discovery, который по некоторым данным, представлен в Кемерове в единственном роде. Сегодня «Правоохранительный портал Кузбасса» уточнил, ссылаясь на осведомленные источники, что владельцем автомобиля является спортивный директор ФК «Кузбасс». Ущерб оценивается в более чем 1,6 млн рублей.

По предварительной версии, премиальный автомобиль подожгли. Сейчас полиция занята поисками злоумышленников.

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