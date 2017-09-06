До сих пор неизвестно, кто станет директором в Новосибирском театре оперы и балета. По словам министра культуры Новосибирской области, федеральный Минкультуры отложил принятие решения, передает ТАСС.

На неопределенный срок отложили принятие решения о назначении нового директора Новосибирского театра оперы и балета в Минкультуры РФ. Об этом сегодня рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников в ходе пресс-конференции ТАСС.

Напомним, директор театра Владимир Кехман сейчас находится в отпуске. После отпуска, когда Минкультуры РФ найдет ему замену, Кехман должен будет покинуть пост генерального директора. Ранее сообщалось, что решение о назначении будет принято перед началом нового театрального сезона, открытие которого намечено на 7 сентября, однако теперь, по словам Решетникова, решение о назначении отложено на неопределенный срок.

«Должно было решение состояться 1 сентября, но, к сожалению, пока оно не состоялось. Все остается так же: Стародубцев, Дмитрий Юровский пока работают в театре, Кехман — в отпуске. Эта информация у меня от Минкультуры РФ», — сказал на пресс-конференции Решетников.

Пока Владимир Кехман в отпуске, его обязанности исполняет главный режиссер Вячеслав Стародубцев. Источники «КС», близкие к НОВАТу, также отмечают, что по их информации, в ближайшее время не ожидается изменений в руководстве театром.

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