Как стало известно «КС», Игорь Шмидт, ранее возглавлявший министерство труда Новосибирской области, перейдет в состав объединенного министерства труда и социального развития.

Появились новые подробности относительно состава нового объединенного министерства труда и социального развития Новосибирской области, созданного на базе двух упраздненных ведомств. Так, в начале августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил о том, что главная кандидатура на пост руководителя нового ведомства определена. Исполняющим обязанности был назначен Ярослав Фролов, который до последнего времени являлся заместителем министра здравоохранения Олега Иванинского.

Что касается глав ликвидируемых министерства труда и министерства социального развития, то как стало известно «КС», бывший министр труда региона Игорь Шмидт принял решение войти в состав объединенного ведомства. По данным источников издания, он займет там позицию заместителя министра. В пресс-службе областного правительства пояснили «КС», что распоряжение о назначении заместителя министра подписывает губернатор области, однако на текущий момент пока такого документа нет.

Ранее источники «КС» сообщали, что Игорь Шмидт еще до назначения Ярослава Фролова исполняющим обязанности министерства труда и социального развития рассчитывал, что и его кандидатура может рассматриваться на позицию главы новой структуры.

Отметим, что вчера также стало известно о планах объединения трех департаментов и создания на их базе министерства природных ресурсов. Интересно, что предложение об объединении произошло после недавнего громкого «лесного» скандала.

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