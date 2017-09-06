Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский проинспектировал ход работ на объектах Универсиады-2019. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, работы ведутся с опережением графика.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил шесть объектов зимней Универсиады-2019. Глава региона отметил, что подрядчики ведут работы с опережением графиков, даже на тех объектах, где работа началась позже: например, на двух стадионах и в корпусе краевой клинической больницы.

«Есть полная уверенность, что все объекты, включая не связанные с программой Универсиады, будут завершены до конца следующего года, а многие — даже раньше. Например, ледовая арена на улице Партизана Железняка будет готова к середине следующего года. Мы входим в зиму с готовностью объектов для чистовых отделочных работ, везде будут возведены тепловые контуры и подано тепло», — сказал во время рабочего визита на строительные площадки Толоконский.

Помимо уже названных, губернатор побывал на стройплощадках Дворца спорта им. И. Ярыгина и многофункционального центра СФУ.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Красноярск президент РФ Владимир Путин констатировал, что по 12 из 34 объектов зимних студенческих игр идет отставание. Президент потребовал ликвидировать отставание по срокам строительства.

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