Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» продан как непрофильный актив холдингу Романа Троценко «Новапорт». О состоявшейся сделке сообщил продавец – ГК «Метрополь».

Очередной аэропорт перешел в собственность аэропортового холдинга «Новапорт». На это раз совладелец холдинга Роман Троценко купил основной аэропорт Бурятии – «Байкал». Ранее, с 2011 года им владела ГК «Метрополь». По словам основателя и руководителя ГК Михаила Слипенчука, для его компании аэропорт был непрофильным активом, и в настоящее время внимание фирмы будет сосредоточено на сфере строительства, горнодобывающей отрасли и туризме. Роман Троценко подтвердил факт сделки, отметив, что аэропорт Улан-Удэ имеет удобное расположение как с точки зрения развития туризма, так и бизнеса. Кроме того, в августе было объявлено о возможном присвоении аэропорту пятой степени свободы воздуха (англ. — the fifth freedom rights) – «открытое небо», что сделает транзитные перелеты доступнее для иностранных перевозчиков. Об этом во время визита в Бурятию сообщал министр транспорта России Максим Соколов. Сумму сделки в компаниях не уточняют.

Напомним, под управлением холдинга «Новапорт» находятся аэропорты в Чите, Челябинске, Томске, Барнауле, Астрахани, Волгограде, Новосибирске, Тюмени, Мурманске, Перми, Кемерове, Калининграде и Минеральных водах. К слову, интересен холдингу и иркутский аэропорт, однако на международный аэропорт Иркутска претендуют также «Базэл Аэро» Олега Дерипаски и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

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