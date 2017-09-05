Жители Новосибирска предприняли новую попытку установить памятник Сталину

Как сегодня сообщил «КС» один из инициаторов установки в Новосибирске памятника Иосифу Сталину, 30 августа в мэрию было подано очередное заявление от группы горожан, в котором предлагается рассмотреть два новых места для установки бюста: площадь Свердлова (Красный проспект) и территория Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина (ул. Станционная).

Активисты предлагают мэрии согласовать размещение памятника в течение полутора месяцев. По их мнению, открытие должно состояться к 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции (7 ноября 2017 года). Большая часть заявления представляет собой описание исторических заслуг Сталина. Отмечается также, что он сыграл большую роль в непосредственном развитии самого Новосибирска, а также был здесь дважды: в 1917 и 1928 году.

Оба предложенных места не случайны. Так, в первом варианте (площадь Свердлова) размещение памятника предполагается возле стелы героям Великой Отечественной войны. В случае установки на территории колледжа им. Покрышкина бюст станет частью мемориально-исторического парка «Патриот», где уже установлены бюсты Жукова, Рокоссовского и Талалихина.

Напомним, что впервые предложение об установке памятника Сталину поступило еще в июле 2016 года. Однако художественный совет Новосибирска выступил против предложенного активистами места (Сквер Героев Революции).

В мае 2017 года мэрией уже был упомянут вариант установки на территории Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина. Однако активисты инициативной группы отметили, что конкретные предложения не прозвучали, в связи с чем возможен вариант размещения памятника на чьей-либо частной территории.

В августе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установка памятника Сталину не должна привести к столкновениям и расколу в обществе.

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