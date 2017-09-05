Эксперты Московского государственного университета возьмут в работу «мусорную» концессию из Новосибирска. С такой просьбой к руководству университета выступило правительство Новосибирской области.

Сегодня на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что у регионального правительства и руководства МГУ есть договоренность, по которой концессия по строительству двух мусоросортировочных заводов общей стоимостью 6,5 млрд рублей отправится на экспертизу к специалистам университета.

«Я обратился к ректору МГУ. Эксперты из этого университета сориентируют нас, какие могут быть риски для экологии, какие нужно установить тарифы. Мы попросили, чтобы они не просто дали заключение на бумаге, а приехали к нам и поучаствовали в наших круглых столах», — рассказал Владимир Городецкий представителям СМИ.

Так, факультет почвоведения МГУ должен рассмотреть экологические риски, которые могут стать возможными при реализации проекта, а факультет экономики должен оценить финансовую сторону концессии. Губернатор подчеркнул, что у МГУ уже есть подобный опыт: эксперты из университета делали заключение по воздействию на окружающую среду олимпийских объектов в Сочи. Предложения московских специалистов, вплоть до расторжения концессии, будут выполнены.

Кроме того, по словам губернатора, власти региона обратились в Министерство ЖКХ РФ, где создана специальная комиссия по вопросам реализации закона № 89, согласно которому с января будущего года будет запрещена утилизация отходов без их сортировки.

Напомним, соглашение не было расторгнуто, но работы в рамках проекта были «приостановлены» с 28 августа. Об этом в тот же день сообщил губернатор Владимир Городецкий. Свое решение он мотивировал необходимостью более тщательного обсуждения и дальнейшего согласования проекта с экспертным сообществом, депутатским корпусом и с общественностью.

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