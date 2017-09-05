В МТС отметили рост спроса на мобильные LTE-устройства в Омской области

Аналитики МТС отмечают рост спроса на мобильные LTE-устройства в розничной сети. Кроме того, компания подвела итоги и выявила предпочтения омичей в первые шесть месяцев 2017 года.

Жители Омска отдали предпочтение гаджетам с поддержкой сети LTE, они приобрели каждый десятый 4G-смартфон из купленных в регионах Сибири. В целом модели «умных телефонов» с поддержкой LTE в первом полугодии выбирали 3 из 4 посетителей розницы МТС. При этом еще год назад такие устройства предпочитал каждый второй покупатель.

Средняя стоимость 4G-смартфона стала ниже на 8% и составила 12 264 рублей. В целом, за первые полгода омичи купили в рознице МТС в полтора раза больше 4G-смартфонов по сравнению с прошлым годом. Каждый второй покупатель в регионе выбрал LTE-смартфон в ценовой категории от 5 000 до 9 999 рублей. Самыми популярными в премиальном сегменте стали смартфоны модели iPhone 5s, а среди бюджетных моделей успехом пользовался Alcatel PIXI 3. Кстати, спрос на бюджетные модели в Омском регионе вырос по сравнению с началом года в 4,8 раз.

до 5 000 от 5 000

до 9 999 от 10 000

до 14 999 свыше 15 000 Alcatel PIXI 3 Huawei Y3II Huawei Honor 5C Apple iPhone 5S 16Gb Huawei Y3II Samsung G532 Galaxy J2 Samsung G570 Galaxy J5 Prime Samsung A520 Galaxy A5 ARK Benefit M8 Huawei Honor 5A LeEco Le 2 LTE Dual sim Samsung A320 Galaxy A3

Спрос на премиальные смартфоны (свыше 15 тыс. рублей) вырос за год на треть, на смартфоны этой категории пришлось 25% всех покупок смартфонов. При этом потребители предпочли кредитные способы оплаты: 60% премиальных смартфонов (дороже 40 тыс. рублей) были куплены омичами в кредит. Рост продаж смартфонов в кредит обусловлен в том числе высокой доступностью кредитных инструментов в рознице МТС, таких как предложение выгодных условий рассрочки по схеме 0-0-24, возможность кэшбэка (возврат на счет мобильного телефона до 30% стоимости) при покупке ряда смартфонов.

А самыми востребованными в Омской области оказались гаджеты с большим экраном – планшеты и фаблеты (смартфоны с диагональю от пяти дюймов) с поддержкой LTE: спрос на них в первом полугодии 2017 года увеличился в 3,6 и 2 раза соответственно по сравнению с прошлым годом. Наиболее ощутимо сократился средний чек на 4G-планшеты — они подешевели более чем вдвое и их стоимость в среднем составила 5 969 рублей. Наиболее популярными среди омичей стали 4G -планшеты ценой до 5 000 рублей – их покупали в 8 раз чаще, чем год назад, а их доля в продажах составила более 70%.

ТОП 3 моделей 4G-планшетов в Омской рознице МТС:

до 5 000 от 5 000

до 9 999 от 10 000

до 14 999 свыше 15 000 4GOOD Light At200 LTE Digma Plane 1710T Samsung Galaxy Tab A 7.0/черный Samsung Galaxy Tab A 8.0 Irbis TZ70 LTE Huawei Mediapad T2 7.0 Huawei Mediapad T3 10 Apple iPad Air 2 32Gb Irbis TZ56 Digma Plane 1315T Asus ZenPad Z300CNL-6A031A Huawei Mediapad T2 10 Pro

И наконец, популярность у омичей набирают носимые устройства – смарт-часы и фитнес-трекеры. Не обошла регион стороной и «спиннеромания»: омичи уступают только новосибирцам по числу купленных в сибирских салонах МТС спиннеров.

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