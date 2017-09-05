В МТС отметили рост спроса на мобильные LTE-устройства в Омской области

Аналитики МТС отмечают рост спроса на мобильные LTE-устройства в розничной сети. Кроме того, компания подвела итоги и выявила предпочтения омичей в первые шесть месяцев 2017 года.
Жители Омска отдали предпочтение гаджетам с поддержкой сети LTE, они приобрели каждый десятый 4G-смартфон из купленных в регионах Сибири. В целом модели «умных телефонов» с поддержкой LTE в первом полугодии выбирали 3 из 4 посетителей розницы МТС. При этом еще год назад такие устройства предпочитал каждый второй покупатель.
Средняя стоимость 4G-смартфона стала ниже на 8% и составила 12 264 рублей. В целом, за первые полгода омичи купили в рознице МТС в полтора раза больше 4G-смартфонов по сравнению с прошлым годом. Каждый второй покупатель в регионе выбрал LTE-смартфон в ценовой категории от 5 000 до 9 999 рублей. Самыми популярными в премиальном сегменте стали смартфоны модели iPhone 5s, а среди бюджетных моделей успехом пользовался Alcatel PIXI 3. Кстати, спрос на бюджетные модели в Омском регионе вырос по сравнению с началом года в 4,8 раз.
|до 5 000
|от 5 000
до 9 999
|от 10 000
до 14 999
|свыше 15 000
|Alcatel PIXI 3
|Huawei Y3II
|Huawei Honor 5C
|Apple iPhone 5S 16Gb
|Huawei Y3II
|Samsung G532 Galaxy J2
|Samsung G570 Galaxy J5 Prime
|Samsung A520 Galaxy A5
|ARK Benefit M8
|Huawei Honor 5A
|LeEco Le 2 LTE Dual sim
|Samsung A320 Galaxy A3
Спрос на премиальные смартфоны (свыше 15 тыс. рублей) вырос за год на треть, на смартфоны этой категории пришлось 25% всех покупок смартфонов. При этом потребители предпочли кредитные способы оплаты: 60% премиальных смартфонов (дороже 40 тыс. рублей) были куплены омичами в кредит. Рост продаж смартфонов в кредит обусловлен в том числе высокой доступностью кредитных инструментов в рознице МТС, таких как предложение выгодных условий рассрочки по схеме 0-0-24, возможность кэшбэка (возврат на счет мобильного телефона до 30% стоимости) при покупке ряда смартфонов.
А самыми востребованными в Омской области оказались гаджеты с большим экраном – планшеты и фаблеты (смартфоны с диагональю от пяти дюймов) с поддержкой LTE: спрос на них в первом полугодии 2017 года увеличился в 3,6 и 2 раза соответственно по сравнению с прошлым годом. Наиболее ощутимо сократился средний чек на 4G-планшеты — они подешевели более чем вдвое и их стоимость в среднем составила 5 969 рублей. Наиболее популярными среди омичей стали 4G -планшеты ценой до 5 000 рублей – их покупали в 8 раз чаще, чем год назад, а их доля в продажах составила более 70%.
ТОП 3 моделей 4G-планшетов в Омской рознице МТС:
|до 5 000
|от 5 000
до 9 999
|от 10 000
до 14 999
|свыше 15 000
|4GOOD Light At200 LTE
|Digma Plane 1710T
|Samsung Galaxy Tab A 7.0/черный
|Samsung Galaxy Tab A 8.0
|Irbis TZ70 LTE
|Huawei Mediapad T2 7.0
|Huawei Mediapad T3 10
|Apple iPad Air 2 32Gb
|Irbis TZ56
|Digma Plane 1315T
|Asus ZenPad Z300CNL-6A031A
|Huawei Mediapad T2 10 Pro
И наконец, популярность у омичей набирают носимые устройства – смарт-часы и фитнес-трекеры. Не обошла регион стороной и «спиннеромания»: омичи уступают только новосибирцам по числу купленных в сибирских салонах МТС спиннеров.