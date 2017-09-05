Mercedes—Benz проведет в 12 городах России AMG Performance Tour. Это дневное закрытое мероприятие с тест-драйвом в условиях городского ландшафта. Примечательно, что среди городов проведения мероприятия в Сибири значится только Красноярск.

Как отмечают в «Мерседес-Бенц», гостей мероприятия будет ждать инструктаж с опытными инструкторами, после которого они могут поездить на представленных автомобилях. У гостей мероприятия будет возможность протестировать легендарный Mercedes-AMG GT R, а также познакомиться с другими моделями линейки AMG. Напомним, что Mercedes-AMG GT R стала самым быстрым и мощным вариантом модели. В движение новый Mercedes-AMG GT R приводит 4,0-литровый двигатель с двумя турбинами, отдача которого была повышена до 585 л.с. (+ 75 «лошадей» по сравнению с S-версией). Мотор работает в паре с автоматической спортивной 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением и укороченными передачами. Максимальная скорость суперкара достигает 318 км/ч.

На территории дилерских центров — участников мероприятия — будет проходить развлекательная программа, розыгрыши призов от партнеров, детская зона и многое другое. После тест-драйва гости смогут расслабится и обменяться впечатлениями в зоне кейтеринга.

В качестве гостей в «Мерседес-Бенц» видят преимущественно мужчин 25-55 лет, ведущих светский образ жизни, которые следят за последними трендами, технологиями, тенденциями, и для которых важны эстетика, эмоции.

Примечательно, что компания «СТС-Автомобили», официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, не примет участие в road-show, как впрочем, и барнаульский дилер марки — «ПМ-Авто», иркутская «Первая Автоколонна» («МЦ-Иркутск») и омская «Сот-Моторс». В красноярском дилерском центре Mercedes-Benz компании «Орион» мероприятие пройдет 9 сентября.

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