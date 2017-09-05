Сегодня пресс-служба новосибирского театра «Старый дом» назвала имя нового главного режиссера. Сообщение было размещено на сайте театра.

Весь прошлый сезон новосибирский театр «Старый дом» работал без главного режиссера. Сегодня стало известно, что на эту должность вступил уроженец Санкт-Петербурга 46-летний Андрей Прикотенко. Зрителям театра новый главный режиссер известен постановкой «Вишневый сад». В «Красном факеле» он ставил «Тартюф» и «Сильвестр».

«Совсем скоро наш театр объявит планы на сезон, но главной новостью этого театрального года мы готовы поделиться уже сегодня. В театре «Старый дом» на должность главного режиссера назначен Андрей Прикотенко. Примечательно, что свой дипломный спектакль в 1998 году «Саня, Санька, Александр…» Андрей Прикотенко выпустил именно на сцене «Старого дома», — сообщила пресс-служба театра.

Андрей Прикотенко окончил Российский государственный институт сценических искусств (ЛГИТМиК) в 1998 году. Работал в театрах Москвы, Риги, Орла, Санкт-Петербурга. C 2007 по 2009 год был худруком Рижского русского театра им. М. Чехова.

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