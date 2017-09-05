Первый международный гастрономический конкурс «Фестиваль тувинской баранины» прошел в Кызыле. От Новосибирска участие в фестивале приняла бренд-шеф AYS Group Барчи Юлдашева, которая заняла третье место. В качестве главного эксперта выступил совладелец и бренд-шеф ресторана авторской кухни «Ильин кафе / table’d’hote» Николай Ильин, сообщают в пресс-службе «СибФРиО».

Основной идеей праздника стала популяризация экологически чистого мяса ─ горной и степной тувинской баранины. В качестве участников были команды из Новосибирска, Тывы, Башкирии, Хакасии, Монголии и Китая.

В качестве главного эксперта на мероприятие был приглашен постоянный член Кулинарного союза Ломбардии, президент «Сибирской федерации рестораторов и отельеров», а также совладелец и бренд-шеф ресторана авторской кухни «Ильин кафе / table’d’hote» Николай Ильин, который более двадцати лет занимается ресторанным бизнесом.

«Соревнования делали акцент на национальном и традиционном для Тывы продукте ─ баранине, что позволило обеспечить присутствие на празднике участников и зрителей из стран Азии. Ведь эта тематика им очень близка, и это точка, в которой переплетаются наши культуры. В Новосибирске таким продуктом может стать белый гриб. Грибная культура популярна во всей России и в странах Европы. Эту «фишку» можно и нужно использовать для популяризации нашего региона через событийный туризм и привлечения экспертов из таких стран, как Франция и Германия», ─ отметил Ильин.

От Новосибирска участие в фестивале приняла бренд-шеф AYS Group (федеральная сеть ресторанов, представленная в Сочи, Шерегеше и Новосибирске) Барчи Юлдашева, которая заняла третье место, приготовив «Казан-кебаб» ─ томлёную в собственном соку баранину с авторским брусничным соусом с добавлением бадьяна, обжаренного в масле картофеля, начиненного тувинским курдюком и с украшением в виде карамелизированных персиков и груш. Она отметила, что баранина в Кызыле значительно отличается от той, что продается у нас:

«Она лучше по качеству, у неё специфический вкус и запах. Это связано с тем, что они до сих пор продолжают традиции отгонного животноводства (перекочевки два раза в год) и соответственно – производства экологически чистой и вкусной баранины. Они могут смело продавать её в других регионах нашей страны и в ближнем зарубежье. К сожалению, секретами приготовления они делятся не охотно».

В народном голосовании Барчи Юлдашева заняла второе место.

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