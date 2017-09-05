16 сентября 2017 года в Новосибирске состоится открытие первого всероссийского шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров.Принять участие смогут жители города, уже инвестирующие или только интересующиеся данной сферой. При этом важен не столько профессионализм игроков, сколько желание играть в шахматы и выигрывать денежные призы.

По словам инициаторов турнира, мероприятий такого высокого уровня, ориентированных на трейдеров и инвесторов, в России ещё никогда не проводилось. Организовали его одна из ведущих инвестиционных компаний страны АО «Открытие Брокер»[1] и Ассоциация Шахматных Федераций. Открытие турнира и первый отборочный тур состоится в Новосибирске, затем региональные этапы пройдут в других крупнейших городах страны. В каждом из городов будут определены тройки победителей, которые получат денежные выигрыши и билеты в Москву, чтобы там сразиться за кубок «Открытие Брокер» в финале турнира 3 декабря 2017 года. Там финалисты смогут не только побороться за главные призы, но ещё и познакомиться, а также сыграть с легендой шахматного спорта Анатолием Карповым.

Призовой фонд шахматного турнира – более 1 000 000 рублей. Победитель турнира выиграет 150 000 рублей, серебряному призёру достанется 100 000 рублей, а бронзовому – 50 000 рублей.

Участниками состязания смогут стать все, кто уже инвестирует или активно торгует на бирже, либо интересуется миром инвестиций. Также побороться за кубок смогут и юные участники – например, дети зарегистрированных участников, по предварительному согласованию с организаторами.

Приглашаем вас на отборочный тур в Новосибирске 16 сентября 2017 года в отеле Marriott по адресу: ул. Орджоникидзе, дом 31, зал «Чайковский». Подробная информация о шахматном турнире, его организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и форма регистрации размещены на сайте «Открытие Брокер».

АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Шахматный турнир «Открытие Брокер» проводится совместно с Международной ассоциацией общественных объединений «Ассоциация шахматных федераций» (АШФ).

[1] Информации представлена на основании рейтинга ПАО Московская Биржа — ведущие операторы число зарегистрированных клиентов на фондовом рынке на конец июня 2017 года, рейтинг присвоен ФГ «ОТКРЫТИЕ». Ссылка на сайт Московской биржи http://www.moex.com/s10. Возраст 21+.