«Пакетизация» услуг мобильных операторов идет полным ходом, но подходы к ним разные: большинство выбирают классическую «матрешку», где с ростом ежемесячной платы увеличивается количество минут и Гб в тарифе. Yota нашла свой путь –теперь свой пакет услуг и сервисов можно собрать самостоятельно, не доплачивая за ненужные вещи. «КС» взял на тест-драйв SIM-карту компании Yota, и вот, что из этого получилось.

Покупка, настройка

Стоимость SIM-карты Yota для смартфонов в Новосибирске составляет 300 рублей, которые сразу зачисляются на счет клиента. Карту можно приобрести как в салоне связи, так и заказать с доставкой на дом или в офис – на цену это не повлияет. Но все же, на мой взгляд, лучше карту брать в салоне – хотя бы потому, что ее можно там же и настроить.

Мобильное приложение, выбор услуг и цены

После активации SIM-карты у пользователя есть четыре часа бесплатного интернета на посещение сайта yota.ru и скачивание мобильного приложения.

Настраивать свой личный пакет можно только в приложении. Личных кабинетов на сайте оператора (как у других) здесь нет.

Основные услуги – разговор и траффик – выбираются всегда. Разброс цен для Новосибирска – от 80 до 300 рублей в месяц за гигабайты:

И от 150 до 1700 рублей за минуты:

Остальные услуги – безлимитные мессенджеры по 10 рублей, соцсети по 20 рублей – можно добавлять по своему вкусу или не добавлять, если они не нужны.

А еще Yota предлагает безлимитные SMS всего за 50 рублей в месяц.

Главная новизна, предлагаемая оператором – отсутствие готовых наборов услуг, все можно собрать по своему вкусу, легко и просто. Попробуем, для примера, скорректировать «базовый» набор: допустим, пользователь решил, что столько минут ему незачем, а вот трафика можно и побольше. И зачем нужны безлимитные SMS, если есть мессенджеры? Меняем? Меняем.

Изменения можно делать прямо в приложении, подтверждая их все сразу или по одному, а сумма ежемесячной оплаты калькулируется «в прямом эфире».

…получаем новую сумму и новый набор услуг, которые мы можем использовать в течение 30 дней (уведомление об этом будет висеть на главной странице вплоть до следующего списания средств).

Кстати, все эти манипуляции при желании можно проводить и без использования мобильного приложения, подавая все команды через USSD. Вот только список их находится в том же приложении – да и вообще так удобнее.

Дороже ли брать поштучно и как быть в поездках по России?

Купленный в начале месяца пакет уже ваш и доплачивать за него при поездках по России не придется. Но если пакет исчерпался, что выгоднее – докупать трафик и минуты «оптом» или брать в розницу?

В списке услуг Yota есть разовое пополнение пакета в текущем месяце: за 100 рублей добавляется 5 Гб, за 150 рублей – 100 минут. А сколько придется платить, если не покупать добавку – или если на нее просто не хватило денег на счету?

В домашнем регионе звонки на других операторов будут стоить 1.9 руб./мин, в других регионах – 2.5 руб./мин. При этом звонки внутри сети Yota остаются бесплатными на территории России, вне зависимости от того, как долго длится разговор.

Что касается трафика, он останется бесплатным, но скорость до конца месяца снизится до 64 Кбит/сек.

Выводы

Yota показала себя очень дружелюбно по отношению к тем, кто много путешествует – как в качестве хобби, так и по работе, а также предпочитает контролировать расходы и не переплачивать за услуги, добавленные в качестве «нагрузки». При желании можно «сшить» себе пакет за 230 рублей в месяц, в то время как у других операторов линейки начинаются от 270-300 рублей. Видно, что оператор эволюционирует не от разговоров к Интернету, как остальные, а наоборот: в конструкторе виден «трафикоцентризм», большинство дополнительных услуг строятся вокруг Интернета, но разговоры тоже не проседают – ни в плане качества, ни в плане цены.

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