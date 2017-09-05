Новосибирские маршрутные такси начали переходить на безналичный расчет

На безналичную форму расчета начали переходить маршрутные такси Новосибирска. До конца сентября безналичная оплата проезда начнет действовать по двум направлениям.

В течение текущего месяца еще два маршрутных такси № 65 «М. Заельцовская» – ж/м Стрижи» и № 87 «пос. Клюквенный – пл. Калинина» будут обслуживать пассажиров по безналичному расчету. Переход на современные технологии оплаты осуществляется в рамках работы по повышению уровня и качества транспортных услуг. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 1 сентября на левобережном направлении одного из маршрутных такси стал осуществляться безналичный расчет. В частности, терминальное оборудование было установлено в подвижном составе маршрута маршрутного такси № 10 «с/х Левобережный – ж/м Акатуйский».

«Это позволило владельцам единых транспортных карт (ЕТК для граждан), банковских платежных карт с бесконтактной технологией обслуживания PayPass и смартфонов с подключенным транспортным приложением оплачивать поездки безналичным способом», — рассказали в мэрии.

Начальник отдела перевозок УПП Андрей Куликов отметил, что благодаря внедрению в маршрутные такси безналичного расчета, права льготного проезда будут доступны студентам и школьникам по соответствующим картам. Выпадающую часть дохода из-за льготных категорий перевозчику компенсируют из городского бюджета.

Внедрение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте – один из этапов развития городских перевозок в Новосибирске. В марте новые терминалы безналичной оплаты были введены в муниципальном транспорте. Терминалы дают информацию службам, благодаря которой возможно оперативно регулировать маршрутную сеть и график движения пассажирского транспорта. В мэрии также напомнили, что с февраля в новосибирском наземном транспорте запущен пилотный проект по оплате проезда бесконтактными банковскими картами.

«Кроме того, новое технологическое решение позволяет оплачивать проезд с помощью смартфона, используя системы бесконтактных платежей Samsung Pay и Apple Pay», — добавила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Когда будут подведены итоги по пилотному проекту, то городские власти примут решение по дальнейшему внедрению программного обеспечения на муниципальном транспорте.

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