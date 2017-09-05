Сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер и врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин побывали на Томском электромеханическом заводе, где дали старт новому производству для газопровода «Сила Сибири».

Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) будет выпускать трубопроводную арматуру для нужд «Газпрома», а, в частности, для эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири». В новое производство «Газпром» вложил порядка полутора миллиардов рублей. Инвестиционный проект, как уточнили в пресс-службе администрации Томской области, реализован в рамках одного из первых в России специальных инвестиционных контрактов между Министерством промышленности и торговли РФ, администрацией Томской области и производственниками. Оборудование, которое будет выпускать ТЭМЗ, газовики будут применять при эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири». Это производство было построено менее чем за год, и теперь газовая компания сможет отказаться от импортной продукции на газотранспортных объектах.

«Томская область и «Газпром» стали одними из первых в стране, кто начал системно заниматься импортозамещением, создавать промышленную продукцию мирового уровня», — подчеркнул во время визита на ТЭМЗ врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объемы сотрудничества с томскими промышленниками были увеличены в 13 раз. Он также уточнил, что газовая компания за счет российского производства обеспечивает 95% потребности в технологическом оборудовании.

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