В течение двух недель в Новосибирске может быть дан старт отопительному сезону. Об этом сообщил сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Не позднее 20 сентября в Новосибирске могут дать тепло в жилые дома. Такое предположение сделал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, обозначивший сроки до 18 сентября и не позднее 20-го. По словам главы региона, к старту отопительного сезона по запасам топлива уже все готово. Остались работы по ремонту теплотрасс.

В прошлом году отопление в дома дали 21 сентября. В этом году распоряжение о начале отопительного сезона будет подписано в зависимости от погоды. По закону тепло должны подавать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней станет держаться ниже +8 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели ночная температура в Новосибирске будет опускаться до +1, а дневная составит не выше +15 градусов.

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