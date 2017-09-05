Свидетельские показания губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по делу Василия Юрченко адвокат посчитал необъективными, сообщает ТАСС.

В понедельник, 4 сентября адвокат экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Александр Балян, выступая в суде, усомнился в свидетельских показаниях действующего главы Красноярского края Виктора Толоконского, который, по мнению Баляна, уже давал необъективные показания в суде по делу новосибирских экс-чиновников Солодкиных из-за личных связей. Так, защита Юрченко посчитала, что Толоконский не мог не знать об отмене аукциона о продаже участка земли в центре Новосибирска, распоряжение об адресной продаже которого, как предполагает обвинение, дал Юрченко.

«Ваша честь, можно предположить, что Толоконский этого не знал? Вряд ли. <…> Как мы можем оценивать показания этого уважаемого свидетеля? Тут только два предположения можно сделать: либо память не очень хорошая, <…> либо он это сообщает по каким-то другим причинам», — цитирует ТАСС Александра Баляна.

На заседании в Центральном районном суде Новосибирска адвокат Юрченко попросил суд оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления, поскольку инкриминируемая ему отмена аукциона позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» областному бюджету, а письмо от отмене аукциона носило рекомендательный характер и не являлось правовым документом, то есть Юрченко таким образом не мог превысить полномочия.

Напомним, прения в суде начались 29 августа. Тогда в суде выступил сам экс-губернатор Василий Юрченко, посчитавший, что в ходе предварительного расследования дело сознательно запутывалось, обрастало совершенно фантастическим объемом документов, справок и дублирующихся показаний. Обвинение требует для Юрченко четыре года лишения свободы за превышение должностных полномочий.

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