На этой неделе стартовала регистрация и продажа билетов на конференцию «Груша», которую можно считать самым масштабным событием в сфере маркетинговых коммуникаций в Новосибирске. Конференция пройдет 28 октября в новосибирском Экспоцентре. Эксперты в области коммуникаций поделятся кейсами о продвижении товаров, услуг и великих идеи в различных сферах бизнеса.

Напомним, что конференция «Груша» была организована коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь» и федеральным рекомендательным сервисом «Фламп» компании 2ГИС. Впервые мероприятие прошло в Новосибирске в 2013 году. За 5 лет «Груша» по сути стала одной из главных образовательных и коммуникационных площадок в отрасли и знаковым событием для профессиональных PR-менеджеров, маркетологов, бренд-менеджеров и предпринимателей. В прошлом году конференция собрала более 500 участников из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерово, Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Среди спикеров конференции в этом году выступят директор красноярского ресторанного холдинга Bellini group Анатолий Ващенко, директор управления маркетинга и коммуникаций Сибирского банка Сбербанка РФ Леонид Заворин, основатель новосибирского архитектурного бюро Pergaev Сергей Пергаев, директор ЮК «Ветров и Партнеры» Виталий Ветров, глава компании ITConstruct Роман Петров. Также на конференции будет немало спикеров из центральной России. В частности к участию заявлены Олеся Бессонова-Стыскина (Альфа-Банк, Москва), Ольга Павлова (КБ «Собака Павлова», Санкт-Петербург), Оксана Силантьева (Silamedia), Дмитрий Колодин (Aviasales, Санкт-Петербург).

«В этом году мы сделали именные потоки: тренды, кейсы и инструменты, чтобы слушателям было удобнее выбирать, на какое выступление пойти в зависимости от того, хотят ли они вдохновиться, узнать актуальные успехи коллег или изучить новые для себя инструменты», — поясняет директор программного комитета «Груши», глава коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь» Егор Егошин.

Как отмечают организаторы, «Груша» славится отсутствием рекламных докладов, скидочной политики, драйвом и неповторимой дружеской атмосферой.

«Мы планируем собрать под одной крышей до 1000 участников, впервые делаем большую выставку партнёров. Главное — нам пять лет, а значит, будем принимать поздравления, дарить подарки и есть именинный торт» — сообщает организатор конференции «Груша» Евгений Васильков.

«Континент Сибирь» выступает информационным партнером «Груши».

Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билет на конференцию можно на сайте конференции. Количество мест ограничено.

Все подробности конференции на официальном сайте: grushaconf.ru , а также в социальных сетях: https://t.me/pearjuice, https://vk.com/grushaconf , https://twitter.com/grushaconf , https://www.facebook.com/grushaconf , http://instagram.com/grushaconf .

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