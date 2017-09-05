На совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Владимир Городецкий рассмотрел вопросы строительства в Маслянинском районе сырзавода компании «ЭкоНива-АПК Холдинг».

В мае сообщалось о планах реализации масштабного инвестиционного проекта в Маслянинском районе Новосибирской области, стоимость которого была оценена в 6 млрд рублей. Речь идет о строительстве завода по производству сыров мощностью переработки молока до 600 тонн в сутки. Тогда областное правительство одобрило проект, а вчера, 4 сентября, вернулось к нему. Так, в ходе совещания генеральный директор управляющей компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подтвердил заявленные ранее параметры инвестиций. Он добавил, что компания намерена затратить порядка полумиллиарда рублей на создание современных очистных сооружений полного цикла. Генеральный директор компании напомнил, что мощность производства сыров будет доходить до 60 тонн в сутки.

Продукцию в компании намерены поставлять в европейские регионы России – это около 70% производства. Кроме того, имеются предварительные договоренности в Азии.

На совещании представители областного правительства и управляющей компании рассмотрели варианты энергообеспечения предприятия, в том числе с использованием газогенерирующего оборудования.

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