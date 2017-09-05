В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) прокомментировали текущую ситуацию в банковском секторе с точки зрения кредитования.

— Бизнес-сообществл традиционно волнует «острый» вопрос о ставках. Их вообще реально потянуть?

— С конца 2014 г. ключевая ставка Банка России снизилась почти вдвое – с 17% до 9%. Одновременно с этим банки начали возвращать ставки к докризисному уровню.

Например, УБРиР существенно снизил ставки с сентября 2017 г. Минимальная ставка по кредитам – 12,5%, по овердрафтам – 10,5%.

— Обычно банки просят залог. Залога нет — кредит не получить?

— Банки предлагают и беззалоговые кредиты. Обычно это экспресс-кредиты на срочные нужды: оперативно закупить сырье или товары, приобрести транспорт или оборудование, арендовать помещение.

Например, УБРиР предлагает беззалоговый кредит «Бизнес-рост» до 1 млн р. Это инструмент быстрого реагирования: банк принимает решение о выдаче кредита от 2 дней, а суммакредита до 1 млн р.

— Допустим, залог есть. На какие условия можно рассчитывать?

— По залоговым кредитам – самые интересные условия.

Например, УБРиР оформляет кредит «Бизнес-привилегия» до 30 млн р. под залог ликвидного имущества: недвижимости, автотранспорта, товаров в обороте. При необходимости банкможет предоставить отсрочку погашения на 1 год. Минимальная ставка–от 12,5%.

Если залог – это недвижимость, удобным вариантом будет экспресс-кредит «Под залог недвижимого имущества» до 5 млн р. Залогом по нему может быть именно та недвижимость, которая и приобретается на средства банка. То есть предпринимателю не потребуется отдавать в залог имеющееся имущество предприятия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter