В правительстве Новосибирской области одобрен проект антикоррупционного закона. Он предполагает, что кандидаты в главы районных администраций должны подавать сведения о своих доходах и расходах губернатору.

На заседании правительства Новосибирской области был рассмотрен и одобрен законопроект, согласно которому будущие главы местных администраций будут должны подавать сведения о своих доходах и расходах в адрес губернатора.

Руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Александр Карасёв на заседании рассказал о новом законопроекте, который соответствует федеральному законодательству, где предусмотрено, что кандидаты на руководящие должности в администрациях должны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера высшему должностному лицу субъекта РФ, то есть в случае с Новосибирской областью — губернатору.

Теперь одобренный проект закона будут направлен на рассмотрение в заксобрание.

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