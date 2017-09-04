Сменился руководитель комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска

Анатолий Потапов ушел с поста руководителя комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.



Сейчас руководителем подразделения на сайте мэрии Новосибирска значится Владимир Коботов. Комитет, о котором идет речь, отвечает за согласование заявок на массовые мероприятия в городе и за организацию порядка в ходе публичных акций.

Напомним, что Анатолий Потапов начал руководить комитетом в 2013 году.

Анатолий Потапов родился в 1953 году. Закончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. C 1975 года служил в органах внутренних дел города Новосибирска. Возглавлял отдел полиции № 5 «Дзержинский».

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