На пяти станциях продажи билетов новосибирского автовокзала руководство ввело сервисный сбор в размере 7% от стоимости билета. Увеличение цены проезда спровоцировано отсутствием прибыли.

С сентября администрация новосибирского автовокзала увеличила цену билета на 7%. Введение сервисного сбора распространилось на пять стационарных пунктов продажи билетов: «Невский» на Гусинобродском шоссе, «Вокзал Новосибирск-Главный», «Аэропорт Толмачево», «Юго-Западная» на ул. Станиславского, «Искитим». Всего в распоряжении автовокзала восемь таких пунктов.

В администрации автовокзала объяснили удорожание тем, что стационарные пункты работают в убыток: необходимо оплачивать аренду, зарплату сотрудникам, а также делать выплаты по коммунальным услугам. В случае если станции начнут приносить прибыль, то дополнительный сбор исчезнет.

Добавим, что недавно о повышении цен на проезд заговорили городские перевозчики. По их словам, себестоимость проезда составляет порядка 28 рублей при тарифе 19 рублей.

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