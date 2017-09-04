На выходных в Новосибирске перекроют центральную автомагистраль

С 9 на 10 сентября в Новосибирске будет перекрыта ул. Большевистская в связи с монтажом надземного пешеходного перехода на остановке «Речной вокзал», сообщили в пресс-службе мэрии.

На семь часов с 9 на 10 сентября будет перекрыто движение по ул. Большевистской рядом со станцией метро «Речной вокзал». С 00.00 до 7 часов утра здесь будут возводить надземный переход. Службы городского хозяйства и компании «Ростелеком», ООО «Строймастер» уже обсудили планы-графики, последовательность и сроки выполнения действий, связанных с организацией монтажа надземного перехода.

Так, в субботу 9 сентября с 22 часов за зоной перекрытия будут расставлены экипажи ДПС, светофоры начнут переключать в режим желтого мигания, по периметру установят специальные ограждения, на границах закрытого участка будут работать сотрудники ЧОП. Припаркованные машины, мешающие работам, уберет эвакуатор. Помимо автомобильного движения, будет запрещено и движение пешеходов на участке от Северного спуска до Южного спуска Октябрьского моста.

«Вход на станцию метро «Речной вокзал» закроют до 7 часов 10 сентября, вход на станцию будет возможен с ул. Восход», — рассказали представители служб организации дорожного движения и добавили, что значительного затруднения для движения транспорта и пешеходов не ожидается, поскольку все работы запланированы на ночное время с субботы на воскресенье.

Что касается остановок общественного транспорта, то их сдвинут по ходу движения в сторону Академгородка и в сторону площади Ленина.

«По плану-графику 10 сентября в 7 часов движение по ул. Большевистской откроется, основные и вспомогательные работы будут завершены, все ограждения демонтируют», – рассказал начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии Новосибирска Валерий Гореев.

Напомним, что возведение надземного перехода предусмотрено в рамках создания транспортно-пересадочного узла в районе станции метро «Речной вокзал». Проект узла был представлен на заседании президиума архитектурно-градостроительного Совета мэрии в декабре 2016 года. Отметим, что надземный переход будет отличаться от всех других, имеющихся в городе: отличительной особенностью будет являться то, что подъем и спуск будет осуществляться на лифтах и эскалаторах.

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