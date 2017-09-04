Минздравом Новосибирской области объявлен конкурс на выбор инвестора для строительства семи поликлиник в Новосибирске. Победитель станет известен в 2018 году.

Власти Новосибирской области занялись поиском концессионера для строительства семи поликлиник в областном центре: региональный минздрав объявил конкурс на выбор инвестора для реализации проекта, стоимость которого составила 6,1 млрд рублей. Прием заявок начнется 6 сентября, а завершится – 23 октября. В конкурсной документации говорится, что соглашение будет действовать 10 лет со дня его заключения.

За два года выбранный инвестор должен будет возвести семь поликлиник в разных частях Новосибирска. Областные власти займутся подготовкой площадок для строительства, а также созданием инженерных сетей и коммуникаций. В проект из 6 млрд рублей 4,6 млрд рублей должен вложить инвестор. Предварительно, в октябре 2017 года будет проведен первоначальный отбор участников, однако победителя назовут только в феврале 2018-го.

Напомним, на заседании правительства 24 июля был одобрен проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске», а 26 июля его подписал губернатор Владимир Городецкий. Строительством поликлиник, по словам замглавы областного минэкономразвития Льва Решетникова, заинтересовались такие крупные российские банки как Сбербанк и Газпромбанк.

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