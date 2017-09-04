31 августа в Новосибирске на улице Титова состоялось торжественное открытие офиса Сбербанка нового формата. На открытии офиса присутствовал мэр города, глава администрации Ленинского района, руководство Сибирского банка в лице председателя Кирилла Бреля и управляющего Новосибирским отделением Игоря Безматерных, а также старейший вкладчик обновлённого отделения.

Новый офис поделен на зоны, каждая из которых снабжена удобными диванами и зонами для зарядки телефонов. Теперь для решения сложных вопросов по ипотеке клиентам не обязательно записываться на встречу с экспертом. Все можно решить с помощью видеозвонка в ипотечный центр нового офиса.

«Мы живем в веке высоких технологий, конечно, понимаем, что клиенты хотят пользоваться современными банковскими сервисами. В новом офисе мы постарались соединить приятную атмосферу, высокое качество обслуживания и передовые инновационные решения!» — комментирует Игорь Безматерных.

В отделении также предусмотрена коворкинг-зона с устойчивым Wi-Fi сигналом для работы и самостоятельного обслуживания клиентов банка. В этой же зоне находятся автоматы с кофе и едой. Для приятного ожидания предусмотрен и уголок для детей с интерактивным столиком. Здесь дети могут не только играть, но и занимательно тренировать память в специальных приложениях.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отметил значимость подобных офисов для города: «Открытие такого офиса – это знаковое событие. Важно, что помещение оснащено современным оборудованием, и банковские сервисы становятся более доступными и удобными для горожан. Но какие бы технологии не внедрялись, самым главным остается отношение. Эту черту нельзя потерять, несмотря на все технологии. Этого я и желаю Сбербанку», — пояснил Анатолий Локоть.

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