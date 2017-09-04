На заседании правительства Новосибирской области обсуждался вопрос реорганизации двух министерств, в результате которой в структуре региональной администрации образуется новое министерство труда и социального развития.

Недавно губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о предельной штатной численности министерства труда и социального развития региона. Этим документом будет сокращено 57 человек из двух ведомств, объединенных в одно министерство. Сегодня на заседании областного правительства министр финансов региона Виталий Голубенко заявил, что на осуществление выплат по сокращениям предполагается увеличить ассигнования. По предварительным данным, сумма, направленная на выплаты сокращенным сотрудникам министерств, составит порядка 47 млн рублей. Отметим, что ранее вице-губернатор Александр Титков говорил о сокращении не более 20 человек.

Постановление об изменении структуры правительства Новосибирской области было подписано Владимиром Городецким 4 июля. Решение об объединении министерств вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее о запланированных изменениях можно прочитать в интервью Александра Титкова — заместителя губернатора, курирующего социальный блок. В августе стало известно, кто будет руководить новым министерством — руководителя губернатор Новосибирской области объявил 2 августа.

«КС» также проводил опрос среди своих читателей, где предложил им высказать мнение об объединении министерств. Большинство участников выразили неуверенность в том, что «слияние» поможет хоть как-то усовершенствовать систему управления власти в Новосибирской области (32% голосов). А 26% проголосовавших, напротив, посчитали данный шаг оправданным. 16% читателей уверены, что реформа была затеяна ради снятия министра социального развития Сергея Пыхтина. А еще 11% сказали, что работающую систему лучше лишний раз не трогать. При этом всего 4% решили, что социальный блок функционирует отлично и ничего менять не нужно.

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