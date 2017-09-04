Бывшие сотрудники спецназа предстанут перед судом в Новосибирске

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников спецназа. Они обвиняются в вымогательстве, рассказала пресс-служба ведомства.

Двое бывших сотрудников спецназа «Гром» УФСКН РФ по Новосибирской области пойдут под суд за взятки с предпринимателей, ведущих нелегальный бизнес. По версии следствия, в 2016 году обвиняемые брали взятки с двух новосибирцев, которые занимались нелегальной деятельностью по оформлению медицинских книжек. Нелегальным предпринимателям спецназовцы представились сотрудниками уголовного розыска и задержали их, требуя 400 тыс. рублей за прекращение якобы проводящихся следственных и оперативных мероприятий.

«Мужчины представились сотрудниками уголовного розыска и предъявили потерпевшим служебные удостоверения, не давая возможности их детально рассмотреть. После этого сообщили потерпевшим заведомо ложные сведения, о том, что ими якобы проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых собраны доказательства их противоправной деятельности; в настоящее время к ним направляется следственная группа, которой будут проведены обыски, а потерпевшие будут помещены под стражу. Для убедительности на одного из потерпевших были надеты наручники», — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Задержанные выполнили условие подельников и, кроме того, стали еженедельно платить им по 25 тыс. рублей за дальнейшее покровительство и непривлечение к уголовной ответственности. За три месяца обвиняемые получили сумму порядка 700 тыс. рублей. Однако в августе 2016 года один из потерпевших перестал платить и уклонялся от встреч. Следствием этого стало то, что злоумышленники 8 августа прошлого года похитили одного из предпринимателей.

«Под видом заказчиков медицинских книжек они выманили на встречу второго потерпевшего, которого незаконно удерживали в автомобиле, угрожали и наносили телесные повреждения, требуя сообщить место нахождения второго потерпевшего либо погасить долг за него», — пояснили в ведомстве.

После этого мужчина отдал обвиняемым свой автомобиль стоимостью 470 тыс. рублей и 9,3 тыс. рублей наличных средств, имеющихся при себе.

В прокуратуре уточнили, что теперь экс-сотрудникам спецназа и их сообщникам, которые помогали в вымогательстве денег, грозит лишение свободы на срок до семи лет за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Дело будет рассматривать Дзержинский суд Новосибирска.

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