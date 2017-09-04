С завода в Новосибирске эвакуировали 50 человек

На левобережье Новосибирска на улице Станционной произошел пожар утром в понедельник. Было эвакуировано 50 человек, двое госпитализированы с ожогами.

В цехе завода «Сибтекстильмаш» в Ленинском районе Новосибирска сегодня утром произошло возгорание. В результате площадь пожара составила 80 кв. м, было эвакуировано 50 человек, а двое мужчин с ожогами поступили в больницу. На текущий момент возгорание полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Там же уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:12 по местному времени, а в 11:05 пожарные ликвидировали возгорание. На месте работало восемь автоцистерн для тушения.

Причины пожара на данный момент выясняются.

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