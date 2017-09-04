Прокуратура потребовала запретить эксплуатацию посадочной площадки

В Заводской районный суд Кемерово поступил иск от Барнаульской транспортной прокуратуры с требованием запретить эксплуатацию посадочной площадки «Бия», сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

До устранения нарушений Барнаульская транспортная прокуратура требует прекратить использование посадочной площадки «Бия», находящейся в 12 км от Бийска в Алтайском крае. Иск будет рассматривать Заводской районный суд Кемерово. Собственником площадки является зарегистрированная в Кемерове автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Авиационный технический спортивный клуб». Характеристики посадочной площадки позволяют выполнять взлет и посадку воздушных судов категории «А», а также вертолетов массой до 25 тонн, однако при организованной проверке были выявлены нарушения.

«Установлено, что вопреки требованиям закона на бетонной взлетно-посадочной полосе посадочной площадки «Бия» отсутствуют маркировочные знаки и ветроуказатель. Кроме того, посадочная площадка не очищена от скошенной травы и мелкого кустарника», — перечислили нарушения в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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