Бурятские власти выступили с инициативой расширить «Байкальскую гавань»

Для привлечения инвесторов власти Бурятии предложили включить в территорию ОЭЗ «Байкальская гавань» гору Мамай. Есть проекты, предполагающие строительство горнолыжного курорта в районе горы, передает ТАСС.

Территория ОЭЗ «Байкальская гавань» может расшириться. С таким предложением выступило правительство Бурятии, сообщил журналистам врио главы республики Алексей Цыденов. Он рассказал, что в территорию особой экономической зоны предлагается включить гору Мамай, привлекательную с точки зрения строительства там горнолыжного курорта.

«Мы выступили с инициативой расширить «Байкальскую гавань», сохранив те площади, которые были, и дополнительно включив территорию в Кабанском районе — кластер «Мамай». Сейчас находимся в переговорах с Минэкономразвития РФ по согласованию этого вопроса», — передает ТАСС слова врио главы.

На земли в районе горы уже претендуют инвесторы. Один из них – девелоперская группа «Хрустальный» — изъявила желание в течение пяти лет построить там круглогодичный курорт, который может увеличить проходимость турзоны до 250 тыс. человек в год, тогда как сейчас на гору приезжают только около 4 тыс. человек.

Напомним, не так давно бурятское правительство подписало соглашение на 6 млрд рублей с «Монголын Алт Корпораци». По словам Алексея Цыденова, в очереди на реализацию проектов стоят и китайские инвесторы.

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