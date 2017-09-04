В Алтайском крае будут развивать сельский туризм

Власти Алтайского напомнили о реализации в регионе госпрограммы «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы. В частности, администрация региона начала прием заявок на господдержку сельского и социального туризма, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональное управление по внешним связям, туризму и курортному делу.

В Алтайском крае предприниматели, занятые в сфере сельского и социального туризма, имеют возможность получить субсидии. Прием заявлений на компенсацию затрат на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов стартовал в понедельник 4 сентября. Однако сумма, которую могут предоставить одному предпринимателю в рамках программы, не может превышать 350 тыс. рублей.

Государство будет компенсировать до 80% затрат, направленных на ремонт «зеленых домов», подведение газа, воды, проведение канализационных и электрических сетей. Предоставление господдержки оказывается на конкурсной основе. Решение о выдаче субсидии будет принимать комиссия, состоящая из представителей туриндустрии Алтайского края.

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