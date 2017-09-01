В Барнауле упразднили должность главы администрации города

На заключительной сессии, прошедшей накануне, депутаты шестого созыва гордумы Барнаула приняли решение объединить должности главы администрации и главы города, передает пресс-служба Барнаульской думы.

В Барнауле больше не будет «двуглавости». Депутаты шестого созыва городской думы упразднили должность главы городской администрации, принимавшуюся в 2010 году. Теперь будет существовать только должность главы города, однако решение вступит в силу после того, как срок полномочий главы Барнаула Сергея Дугина истечет. Имя нового главы города станет известно после выборов 10 сентября нового состава думы. Если депутаты будут избираться посредством прямых выборов, то градоначальника определит по конкурсу седьмой созыв.

На заключительной сессии были приняты и другие решения, касающиеся изменения структуры органов местного самоуправления. Так, в структуру гордумы ввели должность председателя городской думы. Теперь полномочия по руководству думой будут у него, а не у главы города. Избирать председателя будут также депутаты седьмого созыва.

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