Правительство РФ согласовало список кандидатов в президенты РАН, среди которых Геннадий Красников, поддержанный Сибирским отделением РАН.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 августа подписал распоряжение о согласовании кандидатов на должность президента Российской Академии наук. В список вошли: гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов; гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, и.о. научного руководителя Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберт Нигматулин; председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко; директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев.

Геннадий Красников, помимо руководства Институтом молекулярной электроники, является председателем совета директоров ПАО «Микрон», руководителем межведомственного совета главных конструкторов по электронной компонентной базе РФ.

В июне Президиум СО РАН поддержал кандидатуру академика из Зеленограда 22 голосами из 38. Также в поддержку Геннадия Красникова выступила группа академиков во главе с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. Решение Сибирского отделения РАН носит рекомендательный характер и представляется наряду с позициями других подразделений перед выборами, которые пройдут 25 сентября.

Геннадий Красников выступает против грантовой зависимости фундаментальных исследований и высказывается за участие РАН в реализации федеральных целевых программ. Напомним, что с 2014 года, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, финансирование фундаментальных и поисковых исследований из средств федеральных целевых программ прекращено.

13 сентября в Президиуме СО РАН состоится обсуждение кандидатур на должность председателя регионального объединения.

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