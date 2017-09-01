В Новосибирске создан штаб для борьбы с несанкционированной торговлей

Департамент информационной политики мэрии Новосибирска опубликовал муниципальный бюллетень, в котором размещено постановление мэра о создании штаба для борьбы с несанкционированной торговлей.

В Новосибирске предпринимаются различные меры для борьбы с несанкционированной торговлей. Так, городские власти в июне планировали увеличить штраф за незаконную торговлю. Для того, чтобы не увеличивать число тех, кто занимается такой торговлей, в ближайшее время в городе начнут устанавливать специальные лотки-навесы для дачников. Кроме того, 29 августа мэр Анатолий Локоть подписал постановление о создании оперативного штаба для борьбы с несанкционированной торговлей.

В документе говорится, что специальный штаб должен к 15 сентября подготовить предложения по пресечению незаконной деятельности. Контроль за исполнением постановления глава города возложил на первого вице-мэра Геннадия Захарова. В состав оперативного штаба также вошли начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин, представители районных администраций, налоговой службы и Россельхознадзора.

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