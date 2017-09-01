В Омске ищут подрядчика для возобновления строительства метро

В бюджете Омской области нашлись средства для строительства метрополитена в столице региона. На текущий момент объявлен конкурс на выполнение работ по возобновлению строительства первой линии метрополитена.

Правительство Омской области занялось поиском подрядчика для возобновления строительства метро в Омске. На эти цели из бюджета региона готовы выделить 127,2 млн рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до 18 сентября.

Выигравшая конкурс компания должна осуществить возведение первого пускового участка метрополитена между станциями «Библиотека им. Пушкина» и «Соборная», а также построить метродепо. Первый пусковой участок на текущий момент готов более чем наполовину и поэтому все работы по условиям контракта подрядчик должен выполнить до конца 2017 года.

На станциях необходимо провести монтаж опалубки, армирование стен и перекрытий в перегонных тоннелях, бетонирование, гидроизоляцию, а также осуществить проведение вентиляции в подземные коммуникации. Как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, основные работы предусмотрены на станции «Заречная», на которой нужно достроить перегонные тоннели, вентиляционные канал и киоск, а также венткамеру тоннельной вентиляции на перегоне между станциями «Заречная» и «Кристалл». Исполнитель работ должен будет вести строительство по документации, которую разрабатывали в новосибирском «Сибмосте» и в омском «Мостовике».

Строительство Омского метрополитена началось в 1992 году. Власти планировали запустить его сначала в 2008, потом в 2012, 2015 и 2016 годах (как подарок к 300-летию города), однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой ветки метро, срок окончания работ постоянно переносят на фоне полной остановки строительной деятельности.

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