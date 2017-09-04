Тема недостаточности банковского финансирования, трудностей с привлечением долгосрочных ресурсов и обеспечения залоговой массы в последнее время красной нитью проходит во всех дискуссиях о путях роста российской экономики. «КС» поговорил с федеральными и региональными экспертами в области финансов о возможностях альтернативных инструментов, в частности, эмиссии корпоративных ценных бумаг.

Прошло немногим более полутора лет с тех пор, как Банк России обозначил «Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов». При этом одним из приоритетных направлений развития финансового рынка было названо развитие рынка облигаций, которое, по мнению регулятора, должно способствовать решению вопроса потенциального дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе, а также снятию с банковского сектора нагрузки по кредитованию крупнейших российских корпораций.

В этой фразе заметно некоторое неверие в возможности банковского сектора обеспечить отечественный корпоративный бизнес необходимым объемом финансовых ресурсов, причем упоминание «дефицита рыночного обеспечения» говорит о потребностях бизнеса в объеме инвестиций, превышающем потенциальную залоговую массу. Конечно, такие заявления Банка России нельзя признать революционными, российские предприниматели и ранее использовали облигационные займы для привлечения инвестиционного капитала. Так, по информации аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Ковалева, доля выпущенных на внутреннем рынке корпоративных облигаций по состоянию на 1 января 2014 года в общем объеме заимствований компаний реального и финансового сектора России составляла 14,0%, а к 01.04.2017 г. она достигла 19,5%. И эти цифры уже сейчас близки к желаемым уровням «Основных направлений…». «Целевые показатели, определенные в “Основных на­правлениях развития финансового рынка РФ на период 2016–2018 гг.”, составляют 17% к концу 2017 года и 20% к концу 2018 года», напоминает аналитик инвестиционной компании.

Однако, судя по всему, Банк России заинтересован не только в наращивании объемов эмиссии – облигационные займы рассматриваются им в качестве инструмента регуляторного воздействия для диверсификации источников финансирования в зависимости от размера бизнеса той или иной компании. И эти цели декларируются без всякого сокрытия. «Банк России в течение среднесрочного периода планирует осуществление ряда мер по стимулированию лучших заемщиков (представителей крупного бизнеса) к привлечению заемных средств на облигационном рынке» – такая формулировка прямо говорит о критериях выбора бизнес-фаворитов. Не обошлось, однако, и без реверансов в сторону МСБ. По мнению ЦБ, это будет способствовать высвобождению капитала кредитных организаций, что позволит им увеличить кредитование непубличных заемщиков, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

«С одной стороны, использование облигаций открывает новые возможности по финансированию развития для компаний среднего бизнеса, в том числе и из регионов. С другой стороны, продвижение облигационного рынка позволит развить биржевой инструмент для привлечения розничных инвесторов в корпоративный сектор экономики РФ» – такое мнение высказывает заместитель финансового директора по рынкам капитала группы компаний «Обувь России» Кирилл Стреблянский, говоря о возможных результатах развития рынка корпоративных ценных бумаг.

Доступная экономия

Как бы то ни было, не так давно слова «Основных направлений…» стали воплощаться в конкретные дела, одним из них стала конференция «Актуальные вопросы развития рынка облигаций», организованная Банком России на базе Сибирского Главного управления. В ходе мероприятия директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская высказала свое мнение по поводу привлекательности облигационных механизмов привлечения инвестиций перед традиционными. «Выпуск облигаций может дать больше возможностей для компаний для увеличения финансирования, потому что разница в ставках при привлечении денег в виде кредита в банке и на облигационном рынке, если компания выходит в публичный рынок и продает свои облигации широкому кругу инвесторов, может составлять 1 или 2 процента», – убеждена топ-менеджер Центробанка. По ее информации, сейчас 30% компаний имеют в обращении облигации от 1 млрд до 10 млрд рублей. «И если компания выпускает, допустим, на 5 млрд рублей облигации, то в год на процентной ставке она может экономить до 100 млн рублей, это приличные деньги для компании, они стоят того, чтобы подумать, сделать некие усилия, чтобы выйти на этот рынок», – на примере Елена Чайковская показала выгоду от эмиссии корпоративных ценных бумаг.

В этих словах директора департамента развития финансовых рынков Банка России трудно не услышать призыв к крупному бизнесу: не бойтесь пробовать новые инструменты, они более доступны, чем может показаться! В развитие темы доступности облигационных займов генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин уверяет: даже компании с невысокой выручкой – до 5 млрд рублей – могут разместить свои облигации, и с каждым годом условия становятся все проще. «Если еще несколько лет назад компания обязана была регистрировать облигационный заем в Центральном банке, что требует достаточно серьезной юридической работы и финансовых затрат, то сейчас компания может зарегистрировать облигационный заем непосредственно на бирже», – делится своими знаниями эксперт финансового рынка. Однако он предупреждает, что биржа проводит свой внутренний контроль и допускает не каждую компанию, необходимо подготовить презентацию и убедить руководство биржи в надежности, иначе все же придется регистрировать заем в ЦБ.

А Кирилл Стреблянский на примере собственной компании демонстрирует, что вполне реально осваивать новые финансовые инструменты при желании, подкрепленном экономическими расчетами. «Наша компания реализует облигационную программу с 2011 года, мы начинали с корпоративных облигаций, а в 2014 году разместили первый выпуск биржевых облигаций», – вспоминает топ-менеджер производственной компании. В результате, по его словам, общий объем облигационной программы за 6 лет составил 6,2 млрд руб., и сейчас в обращении на московской бирже находится три выпуска биржевых облигаций на 3,5 млрд руб. «Основная цель облигационной программы – это диверсификация кредитного портфеля, увеличение доли долгосрочных заемных средств, формирование положительной публичной кредитной истории и усиление имиджа среди инвесторов», – формулирует достигнутые цели заместитель финансового директора, замечая, что на конец 2016 года кредитный портфель группы был на 50% сформирован долгосрочными обязательствами.

Интерес к теме эмиссии долговых ценных бумаг есть и у АО «Сибирская энергетическая компания». «Эта тема изучается», – пояснили «КС» в пресс-службе компании. В то же время, по информации Алексея Антипина, «Юнисервис Капитал» уже зарегистрировал и разместил три займа коммерческих облигаций для новосибирской компании «Нафтатранс Плюс», московского завода «Ламбумиз» и красноярского холдинга «Сангилен». «Эмитенты получили долгосрочное финансирование, увеличив при этом свою акционерную стоимость за счет развития публичной долговой программы», – сообщил собеседник «КС».

Доходность не без риска

Обратная сторона эмиссии корпоративных ценных бумаг – возможность для потенциальных инвесторов вкладывать свои сбережения с более высокой доходностью, чем сегодня могут предложить кредитные организации. Сочетание низкой стоимости ресурсов для эмитента с большими доходностями для держателей ценных бумаг — эффект прямых взаимоотношений между бизнесом и инвесторами, исключающий посредничество коммерческих банков. Говоря об эффективности таких инвестиций, Алексей Ковалев считает, что в текущей ситуации снижения доходности по традиционным бан­ковским продуктам особое значение приобретает наличие на финансовом рынке инструментов, достаточно консервативных по уровню принимаемого риска и понятных населению. «При этом бонды самых высококачественных заемщиков могут выступать альтернативой банковским депозитам для широких слоев населения, тогда как более рискованные и при этом более доходные облигации заемщиков 2 и 3 эшелонов рас­ширят возможности для опытных инвесторов», – показывает аналитик спектр интересов инвесторов различного уровня.

«Для инвесторов размещение средств в облигациях, как правило, дает доходность выше, чем в банке. При повышении рыночной стоимости облигации инвестор имеет возможность получить дополнительный доход, кроме процентов по облигациям», – рассуждает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Однако он же предупреждает: такие условия предусматривают и более высокие риски – от дефолта эмитента до падения цены облигаций. На это же обращает внимание и Елена Чайковская.

«Надо понимать, что когда вы вкладываетесь в корпоративные облигации, то риск эмитента, риск того, что он с вами не расплатится, гарантирован не будет никогда. Нигде в мире не страхуется этот риск для инвесторов, риск того, что эмитент не расплатится», – говорит представитель Банка России, резюмируя: инвесторы, уходя из застрахованных депозитов в корпоративные облигации, должны понимать, что там риски выше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Чайковская, директор департамента развития финансовых рынков Банка России:

– Более 85% в объемном выражении выпускаемых облигаций приходится на Москву и Санкт-Петербург. Сибирский федеральный округ по объему формирует всего 2% привлеченных финансов, и он находится на передовых позициях по сравнению с другими частями России. А по количеству эмитентов Москва и Питер концентрируют больше половины компаний, которые выпускают облигации, находятся в Москве и Питере. Например, в СФО эмитентов всего семь.

Потенциал у этого направления большой, мы видим, что на рынок облигаций могут выходить не только крупные компании, но и компании среднего размера. Мы хотим, чтобы они имели возможность выбора, чтобы они могли принимать взвешенные решения, сопоставляя плюсы и минусы разных вариантов.

Кирилл Стреблянский, заместитель финансового директора по рынкам капитала, группа компаний «Обувь России»:

– Важно отметить, что выход на рынок облигаций предполагает определенные требования к эмитенту, его финансовым показателям, уровню прозрачности бизнеса, наличию кредитного рейтинга и т. п. Как результат, такой инструмент доступен не всем компаниям, однако даже те организации, которым доступны оба долговых инструмента, используют и банковское кредитование, и облигации для формирования оптимальной структуры кредитного портфеля.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

– Для эмитентов выпуск облигаций дает возможность привлечения денежных средств для текущей деятельности или перспективных проектов. Такое привлечение, как правило, имеет более низкие ставки, длительные сроки, менее жесткие условия по сравнению с банковским финансированием. Сильная компания способна привлечь на рынке под облигации средства на 5–10 проц. пунктов дешевле, чем в банке. А держателями облигаций могут быть юридические или физические лица. Ограничений здесь практически нет.

Алексей Антипин, генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал»:

– Регулятор с каждым годом упрощает процедуры и дает больше возможностей для компаний привлекать финансирование не только в банках, но и на публичном долговом рынке. Так в 2017 году был запущен новый инструмент – коммерческие облигации, который позволяет даже небольшим региональным компаниям разместить облигационный заем. Регистрацией таких займов занимается Национальный расчетный депозитарий по упрощенной процедуре с минимальными финансовыми затратами, но такие выпуски не торгуются напрямую на бирже.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ольга Дронова, руководитель фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области:

– Для представителей малого и среднего бизнеса средства Фонда можно также считать одной из основных альтернатив банковскому финансированию. Какова динамика обращений к вам предпринимателей в этом году?

– За первое полугодие 2017 года Фондом было выдано 146 поручительств на сумму 1,25 млрд. рублей, также объем средств, привлеченных в экономику области, составил 2,77 млрд. рублей. Если сравнивать с показателями первого полугодия 2016 года, то по объему выданных поручительств отмечаем прирост более 38 процентов, по сумме средств. В то же время по количеству выданных поручительств – снижение на 13%.

Мы постоянно работаем над увеличением доступности кредитных ресурсов для предпринимателей. К программам Фонда присоединились три банка: АО «Экперт Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития».

– Каковы изменения условия предоставления поручительства Фонда для предприятий малого и среднего бизнеса в сравнении с предоставлением банковского финансирования?

– Фонд развития малого и среднего предпринимательства не конкурирует с банковским финансированием. Гарантийный фонд обеспечивает поручительством часть финансовых обязательств предпринимателей перед банками по кредитам, банковской гарантии, что делает более доступными банковские кредиты и банковские гарантии. Объем поручительства напрямую зависит от вида деятельности компании и составляет от 50 до 70%.

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