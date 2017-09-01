Вчера в Академгородке состоялись публичные слушания по строительству дома для работников СО РАН, который разместится в микрорайоне «Щ». О результатах мероприятия рассказала депутат Совета депутатов Наталья Пинус.

В ходе публичных слушаний по поводу строительства дома для сотрудников СО РАН в микрорайоне «Щ» новосибирского Академгородка так осталось неизвестным, что делать с придомовой территорией: жителей озвученные предложения не устроили. К слову, слушания продолжались на протяжении трех часов. Дом с предварительной по плану этажностью в 13 этажей вместит более 400 жильцов и расположится на Бульваре Молодежи. Однако с участком есть нерешенные вопросы. Так, согласно правилам землепользования и застройки, парковки должны входить в границы участка, поэтому нужны еще дополнительные территории.

«Сейчас эти территории формально находятся в категории «территории общего пользования». Все участки (и под планируемым строительством дома, и те, которые предлагается присоединить) находятся в федеральной собственности. Людям и так недостаточно территорий общего пользования. Зачем ещё их лишаться? Зачем отдавать их под территорию дома и под парковки?», — пишет депутат Совета депутатов Наталья Пинус на своей странице в Facebook.

На публичных слушаниях жители микрорайона также задали вопрос, что будет с дорожками, которые проходят через участок. Их волнует возможность того, что вокруг нового дома будет возведен забор и тем самым перекрыт проход.

«Есть масса вопросов к тому, что будет с транспортной ситуацией, когда на этой территории дополнительно появится столько жителей с машинами? С этим вообще перспектива непонятна», — передала волнение жителей Наталья Пинус.

Тем не менее по итогам слушаний было решено согласовать перемежевание участка с максимальным учетом просьб жителей микрорайона «Щ», касающихся прохода по территории и судьбой зеленых насаждений. Депутат заметила, что генплан «не выдерживает критики», а правила землепользования и застройки «требуют актуализации и корректировки», поскольку неизвестно, что будет с социальной инфраструктурой, зелеными и общественными зонами. В заключение Наталья Пинус подчеркнула, что правобережная часть Советского района нуждается в комплексном решении вопроса территориального планирования. Она также рассказала о направленном ею обращении к мэру с просьбой инициировать эту работу с итоговым общественным обсуждением и внесением изменений в нормативные градостроительные документы.

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