BMW ЭлитАвто Сибирь проведет чемпионат на звание самого быстрого клиента

Компания BMW ЭлитАвто Сибирь объявила о проведении чемпионата среди владельцев автомобилей премиум-сегмента, который пройдет на площадке новосибирского Экспоцентра.

В сентябре BMW ЭлитАвто Сибирь проведет первый Чемпионат ЭлитАвто Сибирь на звание самого быстрого клиента. Пилоты, занявшие первые три призовых места, а также самая быстрая автоледи, получат ценные призы от официального дилера BMW ЭлитАвто Сибирь и войдут в «Зал славы» самых быстрых клиентов.

Чемпионат будет проходить на паркинг-треке новосибирского Экспоцентра в два этапа. В пятницу и субботу 8-9 сентября состоится отборочный этап чемпионата, во время которого участники поочередно соревнуются на самое быстрое прохождение круга, с целью попасть в ТОП-20 таблицы результатов. В воскресенье, 10 сентября пройдет финал среди 20-ти лучших участников, цель которого заключается в скоростном прохождении трассы на лучшее время и искусном обходе препятствий на пути движения автомобиля. Все заезды чемпионата, сообщили в компании, будут проходить на новых демонстрационных автомобилях BMW 5 серии – 530d xDrive Sport Line.

Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке либо по телефону: +7 (383) 319-0-319.

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