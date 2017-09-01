Контрольно-счетная палата Новосибирской области провела проверку законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на господдержку предприятий растениеводства в 2016 году. Об итогах проверки отчитались аудиторы КСП.

Три растениеводческих предприятия Новосибирской области должны вернуть средства господдержки в бюджет региона. Такое предписание сделала Контрольно-счетная палата области после проверки, в ходе которой ведомством было признано, что бюджетные средства неэффективно использовались аграриями. В частности, речь идет о СХА «Сады Сибири», СПК «Семеновский» и КФХ Алексея Уварова.

После проверки КСП направила в областной минсельхоз представление для устранения нарушений. В свою очередь министерство адресовало аграриям уведомление с требованием возврата необоснованно полученных сумм. Так, уточняется, что субсидии были получены с нарушением сроков: сельхозпроизводители получили средства господдержки раньше, чем подали заявки на них. Кроме того, предприятия не провели все заявленные работы, на которые получали помощь из областного бюджета. В КСП уточнили, что, например, глава фермерского хозяйства Алексей Уваров должен будет вернуть в бюджет более 600 тыс. рублей.

Ведомство рассказало, что минсельхоз региона уже провел рабочее совещание с должностными лицами, ответственными за прием и регистрацию документов на оказание государственной поддержки, с целью недопущения впредь установленных палатой нарушений и недостатков. В министерстве также создана комиссия по проведению служебной проверки законности и результативности использования субсидий на предприятиях растениеводства, которым господдержка была оказана в 2016 году.

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