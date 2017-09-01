Актуальные тенденции и тренды развития рынка премиальной недвижимости Новосибирска в минувшую пятницу обсудили эксперты на территории жилого квартала «Жуковка». Так, согласно аналитическим данным, ежемесячно в городе продается порядка 20 квартир в категории от 90 тыс. рублей за кв. метр, а совокупная сумма, за которую в перспективе ближайших пяти лет будут биться застройщики элитных новостроек, составляет около 10 млрд рублей.

Растущая конкуренция

К категории премиальной недвижимости в Новосибирске эксперты относят новостройки со стоимостью от 90 тыс. рублей за кв. метр. По данным ГК «Елка-Девелопмент», в топовую десятку с наиболее высокими ценами входят ЖК Montblanc (средневзвешенная цена — 133,8 тыс. рублей, см. инфорграфику), ЖК MilkHouse (123,1 тыс. рублей), ЖК «Жуковка» (119 тыс. рублей), ЖК La Grande (116,3 тыс. рублей), ЖК «Дождь» (109,4 тыс. рублей), дом «Клевер» (109,3 тыс. рублей), «Квартал на Декабристов» (103,7 тыс. рублей), ЖК «Римский квартал» и клубный дом Fusion (по 100 тыс. рублей), а также ЖК «Бульварный переулок» (97,8 тыс. рублей).

Максимальная цена предложения зафиксирована, по данным на август, в ЖК «Дождь» — 146,9 тыс. рублей за «квадрат», минимальная в ЖК «Эталон» — 90,2 тыс. рублей.

«В месяц в Новосибирске в среднем, согласно аналитическим данным, продается порядка 20 квартир в категории новостроек от 90 тыс. рублей за «квадрат». К новостройкам относятся жилые комплексы, находящиеся в процессе строительства, а также объекты, актуальные в течение года после акта ввода в эксплуатацию», — уточняет директор по управлению проектами и инвестициями в ГК «Елка-Девелопмент» Максим Марков.

В целом в городе в секторе от 90 тыс. рублей, по информации на август, в сегменте новостроек в перспективе ближайших пяти лет будет возведено еще 1516 квартир (из них 870 в продаже). Сдано — 1833 (366 ‑ в продаже). «Стоит учитывать, что по некоторым проектам, к примеру, Flora & Fauna в выборке не были учтены последующие очереди строительства. В поквартирный расчет идут только актуальные заявленные планы застройщиков на ближайшую временную перспективу. Объемы, судьба которых не совсем понятна, в выборку не попадают», — объясняет Максим Марков.

По оценкам экспертов, существующий объем премиальных квартир на рынке расходится в течение пяти лет. «Таким образом, застройщики «бьются» за совокупную сумму в строящихся проектах (в продаже) — 7 млрд рублей», в сданных (в продаже) — 2,8 млрд рублей», — такова рыночная статистика, констатирует Марков.

Если рассматривать продажи в общей плоскости, то на долю дорогих квартир в общем объеме новосибирского рынка жилой недвижимости приходится лишь 0,3%. Из них в категории 90–120 тыс. рублей — 83,6%, в категории 120–150 тыс. рублей — 12,3%, выше 150 тыс. рублей — 3,9%. В целом, по подсчетам экспертов, стоимость элитного жилья в городе с января 2016 года выросла на 10,14%, а спрос на нее весьма стабилен, что на общерыночном фоне новостроек является позитивным показателем.

«В Новосибирске по-прежнему фиксируется общее падение сектора новостроек, — говорит независимый аналитик Сергей Николаев. — Два года подряд в городе продавалось гораздо меньше квартир, чем строилось: за 2015–2016 гг. в Новосибирске было продано на 20 тыс. меньше квартир, чем было сдано в эксплуатацию. Сейчас постепенно мы отмечаем, что эта тенденция меняется, на рынке наметилась некая стабилизация, а вектор цены показывает небольшой, но все же рост».

Недвижимость иного стандарта жизни

«Элитная недвижимость — довольно консервативный рынок. И текущие объекты из верхней ценовой линейки, на мой взгляд, активно формируют сейчас его основы, — рассуждает руководитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров. — По нашим наблюдениям, порядка 80% такой недвижимости покупается на эмоциях, поэтому создание и поддержание образа проекта в виде визуализаций, фото, видео имеют ключевое значение для рынка премиальной недвижимости».

Как следствие, объекты, претендующие на элитный статус, должны обладать запоминающимся и концептуальным внешним видом. И не только. Директор интерьерного салона Imperio Grande Наталья Оспенникова за годы работы на данном рынке выработала ряд критериев, которым должна отвечать недвижимость иного стандарта жизни.

Среди основных — месторасположение с отличными видовыми характеристиками, экология места; концептуальные архитектурные решения и отделка фасадов с применением оригинальных деталей; использование в строительстве натуральных материалов, ковки, декоративной лепнины, подсветка; расположение парковок, отсутствие машин на территории; грамотные планировочные решения; развитая инфраструктура и высокий уровень сервиса.

«В целом на данный момент жилые комплексы Новосибирска предлагают очень мало грамотных планировочных решений. Кроме этого, премиальные проекты должны предполагать фильтрованное водоснабжение, независимое отопление и комплексные системы вентиляции и кондиционирования в квартирах. Далеко не все застройщики сегодня учитывают эти факторы», — говорит Наталья Оспенникова.

В качестве примера жилья, отвечающего по всем параметрам премиальных объектов в Новосибирске, эксперт приводит такие жилые комплексы, как Montblanc, MilkHouse, «Кедровый», «Жуковка». «Эти объекты привлекают внимание рядом характеристик, относящих их к категории премиального жилья, в том числе развитой системой сервиса и обслуживания», — считает Оспенникова.

По обоюдному мнению экспертов, в отличие от сегмента эконом, доля сектора премиальной недвижимости в Новосибирске в любом случае будет расти, и покупатель на нее всегда найдется.

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