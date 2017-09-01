Embraer 170 полетит в Караганду: в Толмачево открывают новый рейс

С октября S7 Airlines начнет выполнять полеты по маршруту Новосибирск-Караганда. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Из новосибирского аэропорта Толмачево с 31 октября начнутся полеты в крупный индустриально-промышленный центр Казахстана Караганду. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам на самолетах авиакомпании S7 — Embraer 170. На сегодня, согласно расписанию новосибирского аэропорта, рейсов в Караганду из Новосибирска нет.

«Полеты будут осуществляться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines стала первым эксплуатантом самолетов Embraer 170-LR в России. По договору аренды с лизинговой компанией GE Capital Aviation Services (GECAS) в течение 2017 года в парк воздушных судов авиакомпании поступит 16 таких самолетов.

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