В Новосибирске стартовало голосование к юбилею города

Открытый конкурс «125 идей для Новосибирска» переходит на этап голосования. Месяц назад был закрыт прием заявок, а теперь жителям города предстоит выбрать лучшие, по их мнению, проекты.

В День знаний, 1 сентября в Новосибирске стартовало голосование конкурса «125 идей для Новосибирска», приуроченного к 125-летию города. Напомним, 1 августа был завершен прием заявок, которых, по данным мэрии Новосибирска, за два месяца поступила почти 1,3 тыс. С августа по сентябрь конкурсная комиссия отобрала 250 заявок: по 20 для каждого района Новосибирска и 50 общегородских. Голосование продлится до 1 октября и в течение месяца будут выбраны 125 идей, которые планируется реализовать к юбилею города в 2018 году.

«Каждый участник голосования сможет выбрать по шесть понравившихся ему предложений – три общегородского и три районного масштаба», — рассказали о механизме выбора в пресс-центре мэрии.

Основное голосование предполагается провести на сайте, но организаторы конкурса также предусмотрели дополнительный канал связи. Списки общегородских и районных идей опубликованы в муниципальной газете «Красный проспект».

«Выбрав понравившиеся варианты, жители могут сообщить их по горячему телефону: 258-77-13, либо вырезать размещенный в этом же выпуске газеты бланк голосования и подать его администрации любого района – там будут установлены специальные урны для голосования», — пояснила пресс-служба городской администрации.

Корреспондент «КС» ознакомился со списком идей, выбранных комиссией. Среди них можно отметить установку урн для уборки за собаками, благоустройство площади Маркса, создание парка в пойме реки 1-ая Ельцовка, организацию диспетчерского командования движением транспорта для увеличения пропускной способности магистральных улиц.

«Для повышения качества управления становится целесообразным утром сокращать время открытия сигналов светофоров по окраинам в центральную часть города. Во второй половине дня из центра необходимо выпускать повышенные потоки автомобилей, для чего на окраинах следует на длительный период открывать сигналы светофоров», — говорится в описании идеи.

Множество проектов связано с созданием и благоустройством зон отдыха, высадкой деревьев и чистотой улиц. Организаторы конкурса вынесли на голосование также идеи для создания единого визуального образа Новосибирска.

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