Долги крупнейшего красноярского переработчика морепродуктов «Делси-С» выставлены на продажу. Эксперты отмечают, что покупатель может фактически поглотить предприятие. Впрочем, ресурсы для этого есть лишь у крупных федеральных игроков.

Компания «Делси-С» создана в 1995 году и специализировалась на рыбопереработке, используя главным образом сырье с Дальнего Востока. Предприятие выпускало до 200 видов продукции, в основном пресервы, заливки, икру, кальмаров в заливках и т. д. Впрочем, с началом судебных разбирательств ассортимент существенно сократился. Согласно сообщению на сайте предприятия, продукция поставлялась в соседние сибирские регионы, а также Москву и Московскую область, Пермь, Екатеринбург, Якутию. Штатная численность – 500 человек. Совладельцы организации – частные лица. По некоторым данным, их доли также могут быть заложены в Сбербанке.

Права требования долгов компании «Делси-С», крупнейшего красноярского рыбопереработчика, выставлены на аукцион. Согласно информации Российского аукционного дома, торги пройдут 15 сентября по голландской системе (то есть со снижением цены через каждый определенный промежуток времени). Начальная цена – 230 млн рублей. Шаг на повышение – 2,5 млн рублей, на понижение – 5 млн рублей. Заявки принимаются до 13 сентября, к той же дате потенциальные участники должны внести задаток в размере 20 млн рублей. Окончательный список участников аукциона будет определен на следующий день.

В состав лота входят долги по 29 договорам. Речь идет о задолженности по кредитам, по ипотеке недвижимости в Сосновоборске и Красноярске, по договорам залога на транспорт, технологическое оборудование и доли в уставе, а также о поручительстве по займам третьих лиц.

Как ранее сообщал «КС», в начале июня арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком до 2 октября. Причиной этого стал иск Сбербанка, которому «Делси-С», как утверждается, задолжал 257 млн рублей. Позднее появлялась информация о переговорах предприятия о продаже доли в уставном капитале с целью погашения долга. Согласно данным единого реестра сведений о банкротстве, 18 августа прошло собрание кредиторов предприятия, где было принято решение обратиться в арбитраж с ходатайством о банкротстве должника. Кроме того, летом суд признал банкротом совладельца компании Игоря Климова.

Добавим, что официальный сайт «Делси-С» уже не функционирует, на нем «ведутся технические работы». По известным телефонам компании работает только автоответчик.

По оценкам коммерческого директора красноярского представительства инвестиционной компании «Финам» Дмитрия Зотова, задолженность предприятия может быть привлекательным лотом. Покупателем, скорее всего, станет федеральная компания, которая будет бороться за максимальное снижение цены. «Выкупают долги обычно либо коллекторы, либо организации, заинтересованные в поглощении данного предприятия. Последние предварительно просчитывают, дешевле ли им купить долг или же запустить новое производство с нуля. При этом потенциальный покупатель старается делать покупку на последнем этапе, когда цена установится на уровне 10–15% от начальной. В данном случае, думаю, этого не произойдет, у Сбербанка есть время и возможности поторговаться. Лот может уйти процентов за 50% от стоимости. Конечно, даже с таким дисконтом далеко не все местные компании смогут позволить себе решиться на такую покупку. Поэтому предполагаю, что высок шанс стать фактическим владельцем у федералов, компаний уровня “Русского моря”», – считает он.

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