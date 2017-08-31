После подведения итогов конкурса на строительство четвертого моста через Обь заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков рассказал о дальнейших перспективах работы.

Сегодня, 31 августа стало известно о компании, которая займется строительством четвертого моста через Обь в Новосибирске. Победителем конкурса стало ООО «Сибирская концессионная компания», получившее 100 баллов. Как рассказал на брифинге заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, соглашение с СКК будет подписано в начале ноября, а уже с начала 2018 года будет дан старт строительным работам на участках, которые свободны: акватория Оби, берег реки. Что касается расселения домов, то оно будет вестись параллельно.

«Два месяца отводится на проведение переговоров. Ориентировочно в ноябре текущего года мы должны выйти на подписание концессионного соглашения. Затем предстоит подписание соглашения с федеральным дорожным агентством, финансовое закрытие по проекту и начало строительных работ», — сказал замминистра и напомнил, что в целом реализация проекта уже давно стартовала.

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