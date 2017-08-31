Новосибирский рабочий поселок Линево планирует получить статус ТОСЭР и привлечь на свою территорию как минимум четыре инвестиционных проекта. Речь идет, в частности, о двух проектах по производству обуви совместно с группой компании «Обувь России», создании транспортно­логистического комплекса компанией «Стелс» и проекте «МАКС Моторс» по производству автозапчастей. Об этом было объявлено на рабочем совещании по реализации приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов», которое провел губернатор региона Владимир Городецкий 30 августа.

В федеральную программу по развитию моногородов Новосибирская область была включена только в 2017 году: у находящихся на территории региона моногородов нет риска ухудшения социально­экономической ситуации, отметила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова. Она же высоко оценила уровень финансовой поддержки в рамках рассматриваемой программы для развития инвестпривлекательности поселка: «Базу для привлечения новых инвестиционных проектов создали прежде всего меры поддержки опережающего социально­экономического развития, гарантированные как бюджетом Федерации, так и бюджетом области: это льготы по налогу на имущество, на прибыль, льготы по платежам во внебюджетные фонды (что особенно важно) и др.».

Линево стал единственным моногородом, который нашел себя в сервисной экономике, отметила линейный менеджер департамента программ развития моногородов НО «Фонд развития моногородов».

Производственная площадка резидентов Академпарка

По словам главы администрации р. п. Линево Якова Ландайса, в ходе обучения рабочая группа по управлению проектами развития Линево пришла к выводу, что поселок является привлекательной территорией для реализации проектов по производству инновационной продукции резидентов Технопарка Академгородка. Там, как отметил Ландайс, «рождаются новые идеи и опытные образцы, однако нет территории для создания промышленного производства». Руководство Академпарка и бизнес­сообщество поддержали этот проект, добавил он.

«В ходе поездки команды по управлению проектами Линево в Академпарк было получено предварительное одобрение проекта от Владимира Никонова (руководитель Академпарка. — «КС») и резидентов», — подчеркнула Ольга Молчанова.

В ряде предприятий, за счет которых планируется выполнить контрольные показатели, Яков Ландайс назвал также «Линевский домостроительный комбинат», АСМ «Спецстрой» и «Разрез Восточный». Кроме того, в рамках дальнейших перспектив развития моногорода имеются проработанные соглашения с кластером «Сибирский наукополис» и с Новосибирским электродным заводом.

Что касается Новосибирского электродного завода, то создание на его базе производственной площадки в Линево губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает перспективным, тем более, как отметил губернатор, у правительства есть возможности поддерживать взаимодействие с основным поставщиком сырья — АО «Сибирский Антрацит». Перспективной точкой роста глава региона назвал и «Разрез Восточный».

Два проекта от «Обуви России»

На сегодня администрацией Линева рассматривается реализация четырех инвестпроектов — два по производству обуви совместно с компанией «Обувь России», создание транспортно­логистического комплекса компанией «Стелс» и проект MaxMotors по производству автозапчастей. Все проекты, как подчеркивает Яков Ландайс, детально проработаны, по каждому прописаны соглашения с инвесторами.

Заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Вячеслав Родионов подчеркнул, что видит перспективу реализации в Линеве производственных проектов компании «Обувь России». Что касается участия итальянской стороны, то оно запланировано только в части поставки технологий и оборудования.

Ольга Молчанова также считает этот проект перспективным, отмечая, что в Бердске производственные мощности компании уже исчерпаны, а при высоком спросе на продукцию открывать производственную площадку в Линеве более чем целесообразно.

В целом показатель всех привлеченных инвестиций на территорию Линева планируется перевыполнить на 1,5 млрд рублей, и это без привлечения финансовой поддержки Фонда развития моногородов, отметил Яков Ландайс. Помощь Фонда развития моногородов понадобится в части финансирования инженерной инфраструктуры.

Благоустройство территории

В ходе анализа трудовых ресурсов р. п. Линево было выявлено, что 21% трудящихся выезжают на работу за пределы поселка. Поэтому, как отмечает глава администрации моногорода, стоит задача увеличить количество новых рабочих мест «и вернуть эти трудовые ресурсы назад в Линево». Результаты социологического опроса показали, что жителям поселка необходимы объекты культуры, парк отдыха, благоустроенные придомовые территории и новые рабочие места. Поэтому, кроме привлечения инвесторов и подготовки заявки на получение статуса ТОСЭР, администрация также планирует заняться благоустройством территории.

В рамках благоустройства городской среды будет завершено строительство спортивно­оздоровительного комплекса в октябре 2018 года и первая площадка придомовой территории.

Владимир Городецкий в свою очередь выразил заинтересованность в развитии социальной среды моногорода и отметил, что у области будет возможность приоритетного предоставления средств в рамках этой цели.

В целом, как отметила Ольга Молчанова, на данный момент в Линеве 19,9% всех занятых работают на монопредприятии: «Это не самый большой процент, но у нас стоит задача снизить удельный вес до 17% за счет создания более тысячи новых рабочих мест».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter