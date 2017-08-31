Группа компаний «МАКС Моторс» Владимира Сафронова, ранее являвшаяся самым крупным автодилером Сибири по портфелю представляемых брендов, намерена производить запчасти в рабочем поселке Линево Новосибирской области. Соответствующий инвестпроект рассматривался на совещании при участии губернатора НСО Владимира Городецкого 30 августа.

Напомним, что основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов в Сибири. До 2009 года «МАКС Моторс» представлял бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы». Пик роста портфеля компании пришелся на 2009–2011 годы, когда она стала также дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. С августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась почти всех представляемых ею брендов. В настоящее время группа компаний уже не является официальным дилером перечисленных выше автомобильных марок. Более того, в новосибирском арбитражном суде зарегистрированы иски о банкротстве компаний, входящих в состав ГК «МАКС Моторс». Речь идет о ООО «МАКС Моторс Бизнес», ЗАО «МАКС Моторс Престиж», ЗАО «МАКС Моторс Премьер», ЗАО «МАКС Моторс Объект», ЗАО «МАКС Моторс Премиум».

В отношении директора «МАКС Моторс Престиж» было возбуждено уголовное дело. Согласно данным ЕГРЮЛ, эту позицию занимал сам Владимир Сафронов. По данным управления СКР по Новосибирской области, ему инкриминировали невыплату заработной платы сотруднику в течение трех месяцев. Речь шла о задолженности в 51 тыс. рублей.

После закрытия своих салонов «МАКС Моторс» анонсировала лишь один новый проект. Речь шла о создании целой сети собственных салонов по продаже и обслуживанию автомобилей. Однако пока группа компаний открыла лишь одну точку на улице Немировича-Данченко в здании бывшего дилерского центра Ford-Mazda под брендом «МИРавто». По мнению участников рынка, именно при наличии производства запчастей проект собственной сети обрел бы более понятные очертания и стал бы более осязаемым.

Вместе с тем, параметры инвестиционного проекта в Линево пока не разглашаются. Однако сразу несколько участников рынка, находящихся в курсе ситуации, подтвердили, что «МАКС Моторс» уже много лет рассматривала возможность реализации подобного проекта. Предполагалось, что речь может идти об организации небольшого производства мультифункциональных запчастей на площади в несколько тысяч квадратных метров. Выбор в пользу Линево был обусловлен тем, что новосибирский рабочий поселок планирует получить статус ТОСЭР (территории опережающего развития), что делает его более выгодным для реализации инвестиционных проектов.

В самой «МАКС Моторс» получить комментарии не удалось. В агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР НСО) и министерстве экономического развития региона на момент сдачи материала комментарии по проекту также не предоставили.

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