С начала года на финансирование работ по проектированию, строительству или реконструкции и модернизации социально-значимых объектов Новосибирской области из бюджета региона направлено 1,36 млрд рублей, сообщил заместитель министра строительства региона Иван Шмидт.

В текущем году на реализацию проектов в социальной сфере Новосибирской области будет направлено 3,71 млрд рублей. В частности, из регионального бюджета финансирование работ составит 2,7 млрд рублей. На эти деньги запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 64 объектов социально-культурной сферы.

«По федеральным программам, федеральный центр должен вкладывать 70% средств, а область — 30%, но пока у нас так не получается, — объяснил причину большого объема средств региона в программе этого года замминистра строительства области Иван Шмидт.

В числе реконструируемых объектов детская туберкулёзная больница в п. Мочище, районные больницы, спортивные объекты и образовательные учреждения. До конца года планируется, что около 35 объектов будут введены в эксплуатацию. Так, будут сданы школы в микрорайоне Березовый Новосибирска, по ул. Ключ-Камышенское Плато, в Октябрьском районе Новосибирска. В р.п. Ордынский достроят футбольное поле с искусственным покрытием, а в Купино — спортивный комплекс с универсальным игровым залом. В Новосибирске, кроме образовательных учреждений, работы должны быть завершены на объекте музей «Россия. Моя история».

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